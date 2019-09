Semana de novas introduções, na garrafeira do The Small House.

Para os/as verdadeiros/as amantes de um bom Rum, temos óptimas notícias - a colecção Plantation acabou de ficar ainda mais requintada e especial. Neste momento, somos um dos únicos espaços na ilha (quem sabe o único), a possuir o seguinte conjunto: Plantation Pineapple, Plantation Panama 12 Años, Plantation Trinidad 15 Años, Plantation Multi-Vintage Peru e Plantation 20th Anniversary.

Para quem não os conhece, são dos Runs mais raros e procurados, em todo o mundo.

No decorrer da semana introduzimos, também, a Cannabia, a primeira cerveja de cânhamo, do mundo (fibra da planta Cannabis Ruderalis, usada em têxteis, papel, alimentos, óleos, resinas ou cerveja), já está no The Small House.

Em tempos, existiu permissão para o fabrico de cervejas com plantas do género, mas, em 1512, surgiu a “Beer Purity Law”, na Alemanha, conhecida, também, como a primeira lei anti-drogas, do mundo.

Em 1996, as autoridades de saúde, de Berlim, autorizaram a produção desta cerveja, na Alemanha. Espalhou-se pela Europa e foi introduzida em Portugal, pela primeira vez, em 2007. É legal e 100% biológica.

É produzida de forma meticulosa, por mestres cervejeiros alemães e com experiência na produção de cervejas orgânicas, e com uma combinação secreta de maltes de cevada, lúpulo e cânhamo, colhidos à mão.

É uma “German Pilsner” e já faz parte da nossa garrafeira.

Caminhamos a passos largos para o fim do mês de Setembro e, no próximo fim de semana, teremos grandes eventos, pela Ponta do Sol.

Pela Estalagem da Ponta do Sol, teremos a actuação de Legendary Tigerman, a contar para o último Concerto L, da temporada de 2019. Será no próximo sábado mas, esse fim de semana, contará com mais uma ode à cultura, nesta vila.

Entre os dias 26 e 29, teremos o Festival Avesso – 2019. Esta organização da Associação Avesso, trará várias peças e encenações aos palcos do Centro Cultural John dos Passos e Capela de São Sebastião.

Teremos uma semana em cheio, pela zona Oeste, e tudo pode culminar, com a sua visita ao The Small House.

*Seja responsável, beba com moderação.