Restaurante Avista reabre sexta-feira com Benoît Sinthon ao vivo

É já esta sexta-feira, 19 de Junho, que reabre o Avista Restaurante & Lounges, na estrada Monumental, mesmo a tempo de dar as boas vindas ao Verão. Durante o mês de junho estará aberto às sextas e sábados ao jantar e domingos ao almoço.

Uma reabertura marcada pela ‘Cozinha ao Vivo’ do Chef Benoît Sinthon, um tributo à cozinha de conforto que acontece às sextas e sábados de junho, ao jantar. Durante o período de confinamento, Benoît Sinthon dedicou-se à exploração de novos conceitos e agora traz os tachos e o fogão para a esplanada e cozinha ao vivo, tendo como cenário o mar e a baía do Funchal. A ementa é especial, e promete uma viagem de sabores, com produtos do mar e da horta PortoBay: Caldeirada Avista, Feijoada de Polvo, Massada de Peixe e Arroz de Peixe da Costa. Para quem quiser ‘matar saudades’ dos petiscos e pratos do Avista, está disponível um menu reduzido com os pratos mais apreciados do restaurante.

Também às sextas e sábados, o fim de tarde pode ser no magnífico cenário dos lounges do Avista. A partir das 17h30, ao som de um DJ, a esplanada, ideal para estar e contemplar, convida a um copo de vinho, uma cerveja ou cocktail acompanhada de um petisco. Aos domingos, o Avista está aberto para serviço de almoço.

Nesta campanha de reabertura os preços beneficiam de um desconto especial de 20% até ao próximo dia 11 de julho. São aconselhadas reservas prévias através do 291707770.

Inaugurado em outubro do ano passado, o restaurante Avista fica localizado num promontório junto à baía dos Piratas, com acesso direto e estacionamento gratuito pela Estrada Monumental. A proximidade ao mar e as vistas desafogadas dão carácter e nome ao novo restaurante do grupo PortoBay.

Esta é a primeira das “viagens” de verão que o grupo PortoBay está a preparar para levar a comunidade local a viajar por experiências diferentes na ilha.