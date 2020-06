A nova Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), através da mesa da restauração e similares, promove, até 24 de Junho, o I Festival Gastronómico (Edição Santos Populares São João 2020). Neste primeiro dia estão em destaque os espaços Moinho das Lombas, Porto Santo Beach Club e Pizza Café Restaurante.

Sala de Jogos do Casino da Madeira abre às 16 e funcionará até às 4 horas da madrugada. O RIO Pub reabre e funcionará das 19 às 3 horas da madrugada. O Garden estará aberto das 22 às 2 horas, com a festa ‘We Need To Dance Again’, com o DJ Michael C (Márcio Costa).

Entre as 19 e as 22 horas, ‘live stream’ no Living Room, no Funchal. Quem não quiser assistir ao directo no ‘on-line’ pode ir até ao bar na baixa e assistir à transmissão ao vivo.

Reabre o Avista Restaurante & Lounges, na Estrada Monumental. Neste mês estará aberto às sextas e sábados ao jantar e domingos ao almoço. A reabertura será marcada pela ‘Cozinha ao Vivo’ do chefe Benoît Sinthon. Também às sextas e sábados, a partir das 17h30, há um DJ nos lounges.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, recebe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’. Nesta nova fase de desconfinamento, o Mexicano apresenta um projector na esplanada, para garantir maior conforto e mais espaçamento entre os os clientes.

A Venda Velha vai contar com a selecção musical do DJ Nélio Fabrício (residente do Café do Teatro).

O DJ Celso Velosa vai estar na cabina de som do 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal, das 23 horas às 2 horas da madrugada.