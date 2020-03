Ratatouille Restorante Pizzeria disponibiliza serviço take away

O Ratatouille Restorante Pizzeria, situado na Rua da Ponte Nova 2, no Funchal, disponibiliza um serviço de take away. Pode fazer as suas encomendas através dos seguintes números de telefone: 291221860 ou 966153323.

Além das pizzas, disponibilizamos também outros pratos: risotto, massas, pregos na massa da pizza, hambúrgures também na massa da pizza e ainda sobremesas. Oferecemos uma bebida de lata por cada pizza encomendada e ao fim de 10 pizzas nós oferecemos a 11ª.

#Fique em casa e receba no conforto do seu lar a sua refeição.

Ratatouille Restorante Pizzeria

Contactos:

291221860/966153323

https://www.facebook.com/ratatouille.madeira/

Rua da Ponte Nova 2, Edifício Ponte Nova Loja k, 9050-440 Funchal