Quer trocar de carro? Visite a Carxop!

Está na altura de trocar de carro? E que tal aproveitar o Natal para dar uma prenda a si próprio? Na Carxop encontra veículos usados e de alta qualidade a preços espetaculares! Temos uma vasta gama de carros para todos os gostos e orçamentos! Estamos na Rampa de Santa Rita, no Funchal e na Travessa do Tanque, bem pertinho do Madeira Shopping. Faça-nos uma visita, demore o tempo que precisar para apreciar cada veículo e não se preocupe com as dúvidas, pois estamos aqui para esclarecê-las! Aqui ficam as sugestões da semana da Carxop. Alguma dúvida, é só entrar em contacto connosco!

Nissan Qashqai 1.5 dci full extras

Ano: 2017

Pvp: sob consulta

Renault Megane 1.5 dci

Ano 2011

Pvp: 9.900€

Renault Megane 1.5 dci

Ano: 2010

Pvp: sob consulta

BMW Série 1 118d

Ano: 2012

Pvp: sob consulta

Carxop:

Stand I: Rampa Santa Rita (junto à Igreja): 291609169/966421917

Stand II: Travessa do Tanque nº 55 (junto ao Madeira Shopping): 291635612/ 927424887

Mail: [email protected]

Internet: www.carxop.com

Facebook: Carxop - comércio de automóveis

Aberto de segunda a sexta das 09h às 19h e aos sábados das 09h às18h.

Domingos: Fechado.