Pratos do dia a 5,50€ no Restaurante Miradouro

O Restaurante Miradouro aposta na variedade de pratos a apresentar aos clientes. Assim, diariamente confeccionamos diversas iguarias que compõem o prato do dia, servido em doses generosas. Por apenas 5,50€, tem a possibilidade de fazer uma excelente refeição numa sala ampla e com uma vista soberba para a cidade do Funchal.

Para além dos pratos do dia, temos ainda um menu com outras especialidades que fazem crescer água na boca! É o caso da nossa conhecida Francesinha, cujo sabor e apresentação têm sido constantemente procurados pelos clientes.

Outra das novidades que certamente vai gostar, está relacionada com o novo serviço da Uber Eats que permite a qualquer pessoa receber, em casa ou em outro local, as nossas especialidades. Basta descarregar a App Uber Eats no seu iPhone ou iPad, seleccionar o prato que lhe apetece, fazer o pedido e assunto resolvido!

A Uber Eats vai ter consigo onde quer que esteja para entregar a sua encomenda. Pode também aceder à seguinte página Web: /https://www.ubereats.com/en-PT/funchal/food-delivery/restaurante-miradouro-sao-roque/PHqSuOaBTsu9mnxEiAsBGw/ e desta forma ficar a conhecer todos os pratos disponibilizados pelo nosso restaurante, assim como os sumos, refrigerantes, vinhos e outras bebidas.

Aproveitamos para dar a conhecer os pratos do dia para esta semana:

Terça-feira: Espetada de Frango na Brasa

Quarta-feira: Alheira de Caça

Quinta-feira: Peito de Frango com Molho de Mostarda

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum.

Preço: 5, 50 €.

Contacto:

Telefone: 291742165

Aberto de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

