Petiscar e partilhar no Gavino Restaurante Bar

Há momentos únicos que merecem um local especial para petiscar e partilhar num ambiente descontraído, repleto de bom gosto, com comida absolutamente maravilhosa e irresistível!

Se quer surpreender aqueles que mais gosta, convide-os para conhecer o novo menu “Petiscar e Partilhar” do Gavino Restaurante Bar! Temos iguarias que vão deixar os seus amigos, familiares ou paixões da sua vida, rendidos aos mais requintados ingredientes.

Especificamente concebido para quem gosta de se sentar à mesa com uma boa companhia, trocar dois dedos de conversa e degustar algo delicioso, o menu “Petiscar e Partilhar” oferece diversas opções, desde a nossa deliciosa tábua de queijos, passando pelos frescos mexilhões, lapas, prego especial no bolo do caco, hambúrguer especial, hambúrguer recheado com mozzarella, batata frita gratinada com bacon e queijo mozzarella e batata-doce frita.

Temos outras opções que já fazem sucesso entre os nossos clientes, como por exemplo o nosso cogumelo recheado Portobello, convidamo-lo também a degustar a nossa bruschetta de batata-doce que, diga-se de passagem, tem feito parte das preferências daqueles que por aqui passam, sobretudo os casais que aproveitam este momento de partilha a dois.

Na verdade, o nosso menu “Made by You” permite-lhe de uma forma geral, petiscar e partilhar com aqueles que mais gosta e para que não lhe falte nada à mesa, sugerimos que acompanhe as deliciosas iguarias com um bom vinho ou cocktail!

“Tons” é o nome do nosso vinho da casa, mas existem outras sugestões, como por exemplo a inconfundível sidra regional, a cerveja puro malte, o inigualável Gin Pink Gordon.

Esperamos por si!

Gavino Restaurante Bar

Morada: Rampa do Corpo Santo nº2, Zona Velha, Santa Maria Maior, 9060-075 (antigo casablanca)

Contactos: 968 173 434 | 291 220 632

[email protected]

Facebook