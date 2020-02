Participe no passatempo comemorativo do Mês do Amor no Forum Madeira

O Forum Madeira encontra-se já a comemorar o mês do romance com uma decoração muito especial que evoca as melhores emoções de todos os que fazem questão de celebrar o Amor! Com o seu novo passatempo, “Lucky in Love”, o Forum convida todos os seus visitantes a registar e partilhar o momento que mostra a sorte de ter o Amor na sua vida, seja com a sua cara-metade, família, ou com os amigos mais especiais!

Encontre, na Praça Central do centro comercial, o fantástico spot para tirar e partilhar as melhores fotografias desta data tão especial! Não perca a oportunidade de participar no passatempo: deverá apenas partilhar o seu momento fotográfico com o Facebook do Forum Madeira (através de mensagem). Todas as fotografias ficarão disponíveis no álbum “Passatempo Lucky in Love” do centro comercial. A fotografia que mais sucesso tiver valerá aos seus autores um gift card no valor de 150€, por isso não se esqueça de a partilhar com os seus amigos para que recolha tantos ‘gostos’ quanto possível!

O momento é seu. Viva-o!