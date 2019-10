Os doces da Festa estão na Panigolden!

Com a correria do dia-a-dia, muitas vezes não nos sobra tempo para confeccionar as broas, os bolos e todos as iguarias típicas desta época de Natal, mas não se preocupe, pois na Panigolden estamos dispostos a ajudá-lo e a servi-lo como manda a tradição!

Colocamos a mão na massa e já estamos a confeccionar broas de mel, de côco e manteiga, bem como variadíssimos bolos, inclusive o bolo de mel em dois tamanhos: grande e pequeno.

Se o seu problema é a falta de tempo, não se preocupe! É só uma questão de nos fazer uma visita e já leva tudo prontinho!

Entretanto, aproveitamos para informar que já fazemos pregos e sandes variadas, ideiais para o seu almoço ou jantar, sobretudo para aqueles dias em que não tem tempo a perder!

Aguardamos a sua vista!

Panigolden

Aberto, todos os dias, das 7h às 21h

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook