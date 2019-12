O The Small House, deseja-lhe um Feliz Natal

Apesar de ser o primeiro ano com equipa dividida, estamos juntos em espírito, levando o melhor da nossa casa, até si.

Para isso, dispomos de um horário de Natal específico, que é o seguinte:

- dia 24, estaremos abertos normalmente, no TheSmallHouse, dando ênfase à tradicional Missa do Galo, na igreja matriz da vila da Ponta do Sol, onde se juntam muitas pessoas, para a celebração religiosa, e para convívio, no Centro Histórico. Por sua vez, na Praça do Povo, estaremos abertos somente das 12h até às 18h.

- dia 25, estaremos abertos a partir das 15h, no TheSmallHouse, para proporcionar uma possibilidade de convívio, num dia em que a maioria dos espaços estão encerrados. Na Praça do Povo, estaremos encerrados, todo o dia, voltando ao horário normal, no dia 26.

Para terminar, a nossa equipa deseja-lhe um Feliz Natal, seja junto da sua família, a trabalhar ou com crenças diferentes. A época é de magia, por isso, desejamos-lhe o melhor desta quadra!