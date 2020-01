O Restaurante Sabores D’Itália deseja um Bom Ano!

Se quer iniciar o ano de 2020 com uma refeição deliciosa, passe pelo Restaurante Sabores D’Itália do Caniço Shopping e deixe-se deliciar com a variedade de pratos que dispomos.

Temos pratos do dia sempre diferentes! No nosso menu constam várias opções de escolha: uma sopa, a nossa sugestão económica, uma salada, um prato de massa, um prato de peixe ou de carne.

Faça da sua hora de almoço uma verdadeira experiência gastronómica!

Pode também passar por cá para jantar, será muito bem atendido e obviamente também reservamos para si outros pratos igualmente deliciosos!

Venha desfrutar connosco o melhor da gastronomia italiana. Esperamos por si.

Aproveitamos para desejar a todos os nossos clientes e amigos um Bom Ano!

Restaurante Sabores D’Itália do Caniço Sopping

Contacto: 291 936 267

Facebook