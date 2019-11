Mês de Dezembro em grande no Reguilha Bar!

O mês de Dezembro promete no Reguilha Bar! Relembramos que no dia 13 estaremos a recolher donativos para o Centro de Actividades Ocupacionais de Santa Cruz, Camacha (CAO). Se puder dar o seu contributo, estamos confiantes que será uma mais-valia e irá certamente alegrar o Natal dos cerca de cinquenta utentes dente centro.

Para este mesmo dia (13 de Dezembro) está prometido um almoço e gostaríamos de sublinhar que esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz que facultará o autocarro, permitindo que os utentes do CAO se desloquem ao nosso espaço e retornem ao respectivo centro. Este almoço contará, também, com a presença do Grupo de Motards Unidos.

No dia 14, decorrerá o nosso jantar de Natal e já sabe que você é o nosso convidado especial! Não falte!

No dia 30, está convidado para uma noite inesquecível de karaoke que irá arrancar às 21 horas com o DJ Carlos Gomes e irá culminar às 2 da manhã!

Caso para dizer, faça-nos uma visita e divirta-se connosco ainda antes do ano terminar!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Facebook

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.