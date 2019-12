Lido Galomar convida a mergulhar no primeiro dia do Ano

O Galo Plunge é já uma tradição do primeiro dia do ano, reunindo, no complexo Lido Galomar, dezenas de pessoas que dão as boas-vindas ao ano novo a mergulhar. É em pleno ambiente de festa que os participantes, dotados de acessórios e divertidos disfarces, mostram os seus dotes de mergulho. A entrada é livre com direito a uma bebida quente para todos os participantes.

Concentração a partir das 11:30 e o mergulho às 12:00.

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo.

Galo Resort Hotels - Complexo Balnear Lido Galomar, piso-3