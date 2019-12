Ladies Night na Babel Diskool!

Este domingo promete agitação na Babel Diskool e as senhoras são as nossas convidadas de honra! Aliás, vamos manter esta dinâmica todos os domingos até ao final do ano. Desta forma, garantimos que você encerra o mês de Dezembro em grande e com a vantagem que oferecemos as primeiras três bebidas!

Para si, reservamos já uma extensa gama de bebidas, desde whiskys e champanhes raros, bons runs, colecções completas de tequilas e cerca de 70 variedades de gins e cocktails, para que não lhe faltem opções na hora de escolher.

Ao seu dispor, temos também um amplo salão de jogos onde pode passar momentos divertidos em família ou entre amigos!

Faça-nos uma visita e deixa-se embalar pelos melhores ritmos de sempre.

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço

Tel: 968 572 777

[email protected]

Facebook

Aberto todos os dias da semana das 20h às 6h.

* Seja responsável, beba com moderação.