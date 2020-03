Kátia Aveiro partilhou um storie no Instagram, onde aparece ao lado do irmão, Cristiano Ronaldo, no ginásio que têm em casa, lugar onde estão a cumprir este período de quarentena devido ao Covid-19.

“Meu melhor personal trainer do mundo, se agora não ganhar disciplina com ele, então nunca mais na vida ganharei”, escreveu Kátia Aveiro.