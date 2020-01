Jóias da Polónia especial Páscoa

A Polónia é um país do Leste Europeu na costa do Mar Báltico, conhecido pela sua arquitectura medieval e pela herança judaica. Na cidade de Cracóvia, o Castelo de Wawel, construído no século XIV, eleva-se sobre a antiga cidade medieval, que abriga o Cloth Hall, um entreposto comercial renascentista na Rynek Glówny (praça do mercado). Nas proximidades, está localizado o memorial do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, além da vasta Mina de Sal de Wieliczka, com salões e túneis subterrâneos. É um país ainda algo fora da habitual rota turística pela Europa e é um destino que tem tudo para se tornar um dos principais destinos para viajantes que procuram história, cultura, gastronomia e entretenimento. Quer em Varsóvia, a capital, quer em Cracóvia, a segunda maior cidade, é garantido que sairá deste país com a certeza de ter escolhido bem o seu destino. Veja porquê:

-A sua gastronomia é variada. Com influências de vários países e culturas diferentes, a gastronomia polaca é rica e absolutamente deliciosa;

-A sua História vai muito além dos acontecimentos da II Guerra Mundial;

-A sua bebida oficial é a vodka e a cerveja é quase uma obsessão;

-Tem regras e leis que são para ser cumpridas. Quem visitar a Polónia deve tê-las em consideração. De uma forma geral, beber em locais públicos na Polónia não é permitido e deve evitar dizer a um polaco que a Polónia é um país da Europa do Leste.

Na Páscoa, está previsto uma saída especial a 5 de Abril

*Preços incluem: Passagem aérea Lisboa / Varsóvia / Lisboa na Tap em classe económica (cl.G) | 7 noites nos hotéis seleccionados de 4* em regime de alojamento e pequeno-almoço | Circuito com guia acompanhante em língua espanhola | 6 refeições | Transferes de chegada e saída | Bagagem de porão (23kgs) | Assistência pelos nossos representantes locais | Taxas de serviço e IVA | Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 85€ (suj. a alteração) | Seguro de viagens

Bebidas às refeições | Bagageiros nos hotéis | Despesas de reserva

