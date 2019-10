Já não tem ideias para um bom lanche? Sugerimos hoje uma receita rápida e deliciosa!

Ingredientes:

- 1 embalagem de massa folhada retangular

- 4 maçãs tipo golden descascadas e cortadas aos cubos

- 1 boião de Fios de Mel-de-Cana Ribeiro Seco

- 1 gema

Modo de preparação:

Comece por cortar a base de massa folhada em 6 partes iguais. Numa taça, envolva a maçã com os fios de mel. Coloque em cada quadradinho cerca de 3 colheres de sopa do preparado. Feche os folhados unindo as pontas duas a duas. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno a 180°C durante cerca de 20 minutos.

