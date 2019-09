Há um ano a servir bem os madeirenses!

O mês de setembro tem, para nós, um significado especial. É neste mês que assinalamos o nosso 1º aniversário ao serviço dos madeirenses. Desde o primeiro momento, nos propusemos a servir bem e cada vez melhor os nossos clientes, apresentado sempre produtos de qualidade, frescos e distintos. Além de uma padaria, aqui encontra uma equipa predisposta a dar o seu melhor para que se sinta sempre bem-vindo à nossa casa. E como temos uma grande consideração por si, que nos visita e que escolhe os nosso produtos, asseguramos que continuaremos a servi-lo cada vez melhor e continuaremos a brindá-lo com produtos sempre frescos e de qualidade.

Faça-nos uma visita e torne o seu fim-de-semana mais delicioso!

Estamos no o Centro Comercial Canicentro Golden, no centro da cidade do Caniço, e perto da escola do 1º ciclo local.

Aberto, todos os dias, das 7h às 21h.

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook