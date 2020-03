Gavino Restaurante Bar com serviço take away

Informamos os nossos clientes que já podem encomendar os nossos pratos através das nossas linhas telefónicas: 968 173 434 ou 291 220 632. Garantimos um serviço rápido e de qualidade, podendo assim tomar a sua refeição no conforto do seu lar, evitando aglomerados. Esta é uma altura em que se deve zelar pela nossa saúde e pela saúde de todos aqueles que nos rodeiam, por isso apelamos a todos os nossos clientes que sigam as medidas preventivas de contenção do Covid-19.

Gavino Restaurante Bar

968 173 434 | 291 220 632

[email protected]

