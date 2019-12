Forum Madeira com horário alargado até dia 30 de Dezembro

Já fez todas as suas compras de Natal? Nós imaginamos que não! Por isso mesmo, o Forum Madeira alargou o seu horário de funcionamento para que tenha a certeza que não lhe falta nada quando chegar o dia por que todos ansiamos durante os últimos 12 meses!

Visite as suas lojas preferidas até às 24h, até dia 30 de Dezembro. No dia 24 poderá aproveitar até às 19h para as últimas compras e dia 25 o cinema estará em funcionamento entre as 16h e as 22h.

Venha também conhecer as recém inauguradas lojas Mayoral e Swarovski, no Piso 2, com coleções que não o deixarão indiferente e irão, certamente, dar-lhe as melhores ideias para oferecer a alguém especial.

Os horários das animações de Natal serão também prolongados, para que não falte diversão aos mais novos!

Venha viver a magia do Natal no Forum Madeira!