Estimule o seu paladar e embarque numa experiência gastronómica única!

Situada na zona histórica da cidade do Funchal, a Marisqueira Tropicana é já um nome de referência não só para os funchalenses, mas também para os madeirenses e turistas! Os pratos que apresenta, confeccionados com paixão e sempre com os produtos mais frescos das redondezas, aliados aos sabores únicos e inconfundíveis da Região têm merecido, de facto, os maiores e mais variados elogios por parte de quem nos visita!

Fazemos questão de apresentar variadíssimas opções, desde pratos de peixe e marisco (lavagante, sapateira, ameijoas, navalhas e lagosta); lapas, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeiradas de peixe, cataplanas de marisco, não esquecendo a nossa gastronomia regional: bolo do caco, espetada em pau de louro, filete de espada com banana ou molho de maracujá e no que diz respeito à sobremesa, o destaque vai para o nosso pudim de maracujá caseiro! Simplesmente divinal!

Temos uma imensa variedade de vinhos, que acompanharão bem qualquer um dos pratos que escolher, é uma questão de fazer a sua própria selecção!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/