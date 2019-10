E que tal passar o Natal ou o final do ano nas Caraíbas?

Há muito para ver, sentir e admirar no México, um país de contrastes espetaculares, com uma riqueza e diversidade cultural que deixam qualquer visitante absolutamente fascinado! Conhecido pelas suas praias extraordinárias no Pacífico e no Golfo do México e pela sua paisagem marcada por imponentes montanhas, extensos desertos e luxuriantes selvas, é no México que encontramos as famosas ruínas antigas como Teotihuacán e a cidade Maia de Chichén Itzá. Na capital, Cidade do México, encontra lojas elegantes, museus de grande renome, restaurantes de grande qualidade e muitas outras atractividades.

Mas há tanto para conhecer neste país maravilhoso que as sugestões acabam por aparecer em catadupa! Temos, por exemplo, a Playa del Carmen situada naquela que é conhecida pela Riviera Maya, na zona de costa caribenha localizada na Península de Yucatan que vai desde Cancun a Tulum. Fica a alguns quilómetros a norte de Tulum e é uma cidade turística, bem arranjada, com bons alojamentos, restaurantes, lojas, actividades, etc. Este é um bom ponto de partida para a ilha de Cozumel e um excelente local para fazer mergulho.

Na verdade, quem é que nunca ouviu falar em Cancun? Esta é uma zona com boas praias, com grandes areais brancos e a água é de um azul cristalino impressionante! Há muitos hotéis dentro do estilo resort com tudo incluído que satisfazem os milhares e milhares de turistas que compõem o turismo de massas de Cancun.

Se prefere fugir ao rebuliço de um intenso fluxo turístico, há outros destinos muito interessantes no México e temos várias opções à sua disposição para as épocas de Natal de de fim-de-ano com voos regulares e com saídas a 22 e 29 de Dezembro - desde - Eur 1.690,00 por pessoa*

*Preços por pessoa em euros, em quarto duplo, com partidas de Lisboa e em regime de Tudo Incluído. Os preços incluem: avião, 7 noites de alojamento no hotel seleccionado, transferes, assistência e seguro de viagem.

Taxas de aeroporto incluídas (150€ por passageiro ida e volta). Taxas de entrada ou saída do país não incluídas. Promoção não válida para grupos. Consultar suplementos de outros aeroportos, condições gerais, suplemento datas de estadia, suplementos jantar de Gala e criança grátis. Lugares limitados.

Mas há outros lugares incríveis que pode conhecer:

Cuba:

É a maior ilha do Caribe! O país chama a atenção pela sua cultura rica e pela sua história. Descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo, o país permaneceu sob domínio espanhol até 1898, quando foi negociado com os Estados Unidos, tornando-se independente quatro anos depois, o que não impediu a influência americana na economia e na política do país durante décadas, até que a Revolução Cubana comandada por Fidel Castro, pôs fim à ditadura de Fulgêncio Batista. O domínio comunista de Fidel sobre o ilha levou ao embargo de produtos capitalistas, o que faz com que um passeio pelas ruas da capital, Havana, dê a impressão de que ainda estamos vivendo nos anos 50. Carros conhecidos como rabo de peixa (Cadillac’s) são vistos por todos os lados com construções históricas que vão do barroco ao neoclássico.

Cuba é um país incrível! Mergulhe nas milhares de histórias contadas pelos cubanos, aprecie o ambiente de um bom pub com músicos da velha guarda e, claro, mergulhe nas praias maravilhosas localizadas no coração do Caribe.

Todos os turistas devem ter um passaporte válido e um cartão de turista, tarjeta!

Havana:

É a capital de Cuba, a cidade é também um dos centros urbanos mais ricos em cultura do mundo, um exemplo claro é o bairro histórico de Vieja Habana (Velha Havana), classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO, com mais de 900 monumentos, incluindo o Palácio Presidencial e a Catedral.

Tem várias opções para o Natal e o Fim do Ano com voos regulares e com saídas a 21 e 28 de Dezembro - desde - Eur 1.207,00 por pessoa*

Varadero:

É uma estância balneária de Cuba, suas areias brancas e seu mar tranquilo é o cenário perfeito para fazer atividades como mergulho, snorkeling e mergulho com os golfinhos, uma das atrações mais procuradas da região.

Tem várias opções para Natal e Fim do Ano com voos regulares e com saídas a 21 e 28 de Dezembro - desde - Eur 1.290,00 por pessoa*

*Preços por pessoa em euros, com partidas de Lisboa em regime de APA. Os preços incluem: avião, 7 noites de alojamento no hotel selecionado, transferes, assistência e seguro de viagem. Taxas de aeroporto incluídas (185€ por passageiro ida e volta). Taxas de entrada ou saída do país não incluídas. Lugares limitados. Preços válidos a partir de 1 de julho de 2019.

