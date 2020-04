DS Seguros está a poupar centenas de euros aos clientes

A DS SEGUROS FUNCHAL pertence a uma rede com mais de 200 agências espalhadas por todo o país que presta um serviço de aconselhamento personalizado, independente e gratuito na mediação de seguros a particulares e empresas.

Porque devo rever já o meu seguro de Vida do Crédito habitação?

Acima de tudo porque pode ter uma poupança de milhares de euros e uma grande melhoria nas coberturas contratadas.

Poupança de milhares de euros, só uma empresa como a nossa pode oferecer aos seus clientes um serviço deste nível, pois trabalhamos com todos os principais parceiros neste ramo e conseguimos oferecer ao nosso cliente sempre a melhor relação qualidade preço do mercado.

Se ainda tem o seu seguro de vida no banco contacte-nos e sem qualquer compromisso ou custo terá um aconselhamento personalizado e independente que o vai levar à poupança de centenas ou até mesmo milhares de euros no seu contrato.

Coberturas, aspeto muito importante e delicado, pois este seguro garante o pagamento ao banco do capital em divida, em caso de Morte ou Invalidez e regra geral é contratado com a instituição bancária a quando da contratação do crédito, pelo que os seus beneficiários nem sempre se informaram devidamente, especialmente na cobertura de Invalidez, que pode ser IAD (Invalidez Absoluta e Definitiva) ou ITP (Invalidez Total e Permanente).

Uma Invalidez é talvez a situação mais gravosa que pode acontecer num agregado familiar, pior ainda que uma morte, pois no caso da invalidez, para além da pessoa deixar de contribuir para o rendimento familiar, deixando de trabalhar, aumenta de forma significativa, em muitos casos, as despesas do agregado, pois uma pessoa dependente a necessitar de tratamentos e cuidados, representa uma despesa muito elevada.

É nestas circunstâncias que a cobertura de Invalidez que tem no seu contrato de seguro de vida, faz toda a diferença, pois vejamos as diferenças para se poderem ativar ambas as coberturas:

-Se tiver a cobertura de invalidez IAD (uma grande maioria dos Seguros de Vida contratados com as instituições bancárias é esta cobertura que têm), para ser acionada de modo a pagar o seu crédito ao banco, a pessoa segura tem de ficar dependente de terceiros para todas as funções básicas, como a sua higiene, para se alimentar, etc, tem de estar quase em estado “vegetativo” ou completamente dependente, com uma invalidez de quase 100%.

Com qualquer outro tipo de invalidez menos grave, onde a pessoa segura não possa continuar a trabalhar, mas se possa movimentar, alimentar sozinho, vestir, etc, esta cobertura não pode ser acionada.

-Se tiver a cobertura ITP (a cobertura aconselhável), para ser acionada e pagar o capital em divida ao banco, basta que a pessoa segura tenha uma Invalidez superior a 60% ou 65%, perdendo a capacidade para o trabalho, mas podendo manter as capacidades para poder ter uma vida não dependente de terceiros.

-Venha tirar todas as dúvidas e saber quanto vai poupar já nesta época de contenção.

