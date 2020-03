Dolores Aveiro partilhou com os seus seguidores um pequeno vídeo nos stories do Instagram, onde aparece a brincar com a neta Valentina, filha de Kátia Aveiro.

Depois de ter tido alta, a mãe de Ronaldo está em casa rodeada pela família.

Recorde-se que Dolores Aveiro sofreu um AVC no passado dia 3 de Março.