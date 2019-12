Divirta-se nesta quadra natalícia na Babel Diskool!

A animação está de volta este fim-de-semana à Babel Diskool. Esta noite, a partir das 22 horas, pode contar com os melhores sons da actualidade a cargo do DJ residente Américo Nunez que também estará de regresso amanhã, à mesma hora, para garantir a animação pela noite dentro.

No domingo voltamos a apostar na Ladies Night, sendo as senhoras as nossas convidadas especiais e, como estamos em época festiva, as primeiras três bebidas são oferta da casa.

Na 1ª oitava da Festa, dia 26 de Dezembro, contaremos com mais uma edição do programa “Músicas do Arco da Velha”, da Rádio Festival 98.4 FM que será transmitido ao vivo, directamente do nosso espaço e que contará com a actuação de diversos artistas da nossa terra, seguido, uma vez mais, da excelente prestação do nosso DJ residente. Uma noite imperdível que só terminará às 7 da manhã.

Contamos consigo!

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço

Tel: 968 572 777

[email protected]

Facebook

Aberto todos os dias da semana das 20h às 6h.

* Seja responsável, beba com moderação.