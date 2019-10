Dê mais sabor aos seus dias!

A Panigolden é uma padaria de referência, não só pelos produtos de qualidade que confecciona, mas também pelo serviço atencioso que presta aos seus clientes. Aqui, encontra uma imensa variedade de pão, bolos e broas, bem como um espaço amplo e cómodo onde irá se sentir extremamente confortável.

O pão de fabrico próprio já é uma das preferências diárias dos nossos clientes. E é justamente a pensar nos clientes que diversificamos as opções do nosso pão, mantendo sempre a elevada qualidade. Assim, pode escolher pão integral, de cereais, o saboroso pão de Mafra, com passas e nozes, milho, alfarroba, baguetes, pão de hambúrguer, brioches e ainda os deliciosos croissants integrais e folhados.

Já os bolos são, de facto, uma tentação. De diversas formas, cores e sabores, temos bolos com e sem creme, folhados simples, sem esquecer as nossas irresistíveis sobremesas!

E porque sabemos o quão importante é ter um bolo de aniversário original e único, na Panigolden confecionamos aquele bolo especial que tanto gosta! Basta apresentar a sua ideia e nós tratamos do resto!

Se quiser levar também uns biscoitos para tornar a sua festa ainda maior, fique a saber que aqui há muito por onde escolher!

Esperamos a sua vista!

Estamos no Centro Comercial Canicentro Golden, bem no centro da cidade e perto da escola do 1º ciclo local.

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook