Confira as novidades da Netflix para Março na sua ‘Hora da Boa Vida’

Na sua ‘Hora da Boa Vida’ desta, quinta-feira, 12 de Março, fique a conhecer as séries e filmes que chegarão ao serviço de streaming Netflix no decorrer de Março.

As terceiras temporadas das séries originais ‘Elite’, ‘Ozark’ e ‘Castlevania’ são alguns dos destaques deste mês.

Porém, a grande novidade está no lançamento de três temporadas de ‘Vikings’, série exibida no canal História que relata as aventuras de Ragnar Lothbrok, um viking que se tornou célebre pelas viagens a Inglaterra e França.

Há também que mencionar a chegada da trilogia ‘O Padrinho’, o lançamento de ‘História Interminável’ e o lançamento de mais sete filmes de animação japonesa do Studio Ghibli: ‘A Princesa Mononoke’, ‘O Conto da Princesa Kaguya’, ‘A Viagem de Chihiro’, ‘O Reino dos Gatos’, ‘A Família Yamada’, ‘Nausicaä do Vale do Vento’ e ‘O Mundo secreto de Arrietty’.