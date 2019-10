Apetece-lhe um bom prato de bacalhau grelhado?

O Restaurante Miradouro é considerado um dos melhores restaurantes típicos madeirenses, não só pela comida, como também pela decoração.

Aqui poderá degustar o melhor da gastronomia regional, como a espetada, mas também pode se deliciar com as nossas especialidades de frango e carnes preparadas no churrasco.

Mas, hoje, queremos realmente fazer destaque ao nosso prato de bacalhau grelhado na brasa. De sabor único e marcante, tem sido apreciado por muitos dos nossos clientes e tem merecido rasgados elogios.

Só falta você passar por cá para provar! Esperamos por si!

Os preços são acessíveis e a nossas doses super genorosas!

Entretanto, aproveitamos para lhe dar a conhecer os pratos do dia para esta semana:

Terça-feira: Perna de Frango na Brasa

Quarta-feira: Pataniscas de Bacalhau

Quinta-feira: Arroz de Pato

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum.

Aberto de terça a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 23h.

Telefone: 291742165

Para saber mais sobre nós visite a nossa página do Facebook.