A importância das redes sociais no crescimento dos negócios

Nesta aldeia global em que vivemos, onde os negócios proliferam pelo mundo e onde em cada canto do planeta se faz negócio, criam-se outros ou extinguem-se muitos, temos a clara noção que, ao contrário do passado, a comunicação assume uma importância crucial no crescimento das próprias empresas.

Aqui há uns anos, as ferramentas de marketing na divulgação das marcas, produtos e serviços eram tradicionais, mas actuais no seu tempo. De qualquer modo, a forma como se comunicava com o mercado alvo não tem comparação com o mundo actual. Hoje, assiste-se a uma forte exposição no mercado tecnológico de negócios e das marcas nas redes sociais, como forma de aumentar as vendas produtos e serviços.

É do conhecimento de todos que as redes sociais são um fenómeno mundial, mas no entender da Dupliconta, nem todos os empresários compreendem o tamanho real e expressivo do seu crescimento e da importância que as redes sociais podem ter no desenvolvimento real dos seus negócios.

A título de curiosidade, sabiam que o YouTube tem mais de 1 bilião de utilizadores por mês? E que os inscritos no Facebook passam mais de 114 biliões de minutos online todo mês? E que o Vine cresceu 403% em apenas 1 ano?

Desta forma, facilmente se compreende que os mídias sociais se tornaram para a vida das pessoas e das empresas uma forma de comunicação além-fronteiras. O que mudou para as empresas?

Tudo!

O canal de comunicação de muitas empresas competitivas no seu mercado já não é o canal de outros tempos. As redes sociais assumiram junto destas uma importância fundamental no crescimento sustentado do negócio e uma presença mais marcante da marca, dando-lhe uma maior visibilidade.

É fundamental que todos percebam a importância que as redes sociais assumem na divulgação dos negócios e, para isso, apresentamos algumas vantagens que explicam a presença das empresas e marcas nas redes sociais.

Compreensão maior do seu público-alvo – por meio das redes sociais, a empresa é capaz de observar e de entender melhor os usos, costumes e as acções do seu público, permitindo traçar e definir com mais sucesso quem são as pessoas e quais são os seus desejos e necessidades.

Um maior conhecimento e posicionamento de própria marca - as redes sociais são tão fundamentais dentro do sucesso de qualquer estratégia de marketing digital porque inserem as marcas diariamente nas pessoas, potenciando o conhecimento de marca. Ao desenvolver uma campanha dos negócios nas redes sociais, o alcance para além de ser muito maior, também vai permitir que a empresa tenha outro posicionamento no mercado, aumentando a sua reputação e com maior enfoque na mente dos consumidores.

Interacção - Assiste-se, a uma interacção com os clientes muito mais rápida, sendo que este é um dos principais benefícios das redes sociais para os negócios. Se acrescentarmos, por exemplo, comentários, participação em debates, discussões, a marca estreita uma relação com o seu público-alvo. Facilmente, se compreende que é fundamental não só para o aumento de vendas como para a fidelização de clientes hoje em dia.

Vendas - As empresas com base nas redes sociais pretendem aumentar as vendas e o benefício é único: mais vendas, mais lucro e mais crescimento para as empresas. Ter uma marca com boa reputação, conhecida e lembrada gera confiança entre os consumidores e esse é um dos principais objectivos de qualquer estratégia de marketing.

Visibilidade - As empresas que estão mais expostas nas redes sociais, com conteúdos impulsionados, atingem milhares de pessoas potenciais interessadas no seu produto ou serviço.

Outro aspecto a tomar em consideração e que gostaríamos de salientar neste artigo, está relacionado com a importância do responsável pela gestão das redes sociais. Este profissional vai cuidar da produção dos conteúdos a encaminhar para as mídias sociais, fica também responsável pela própria linguagem usada pela marca, pela interacção com os clientes, criação de discussões e posicionamento da marca.

Tendo em conta esta grande responsabilidade, defendemos que os empresários devem tomar em consideração que o investimento feito numa gestão eficiente de redes sociais é importante para o sucesso da estratégia de marketing da empresa, pois é ela que vai determinar qual vai ser a imagem e reputação da marca nas redes sociais.

Portanto, investir nas redes sociais é apenas um dos muitos aspectos de uma gestão estratégica de marketing, daí que assume uma importância no crescimento dos negócios.

