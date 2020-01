A importância da responsabilidade social nas empresas

Actualmente, encontramos empresários que desenvolvem nas suas organizações a prática da responsabilidade social. Ora, é uma preocupação das empresas e dos seus responsáveis. Esta razão provoca um impacto fundamental na sociedade em geral e na comunidade onde está inserida tal organização. Ao longo dos anos, a nossa sociedade tem vindo a assistir a um conjunto de preocupações de carácter social, ambiental, artístico, desportivo, aliando-se a diversas estratégias que visam criar um conjunto de valores que envolvam todos os elementos de uma organização, inclusive stakeholders, sendo cada vez mais uma realidade do nosso tecido português.

Nesta reflexão da Dupliconta, verificamos que as empresas que fomentam a responsabilidade social criam nos seus colaboradores uma satisfação mais acrescida e uma fidelidade maior aos seus clientes. Estão mais preparadas para a competitividade e para a inovação empresarial.

A este respeito, assiste-se a uma maior consciencialização da sociedade nesta matéria e os próprios clientes e o público em geral dão cada vez mais importância à responsabilidade social ao escolher os seus parceiros.

Mas afinal, o que é responsabilidade social?

No nosso entender a resposta é simples: são atitudes, posturas, comportamentos, boas palavras, procedimentos, práticas que todos dentro de uma organização devem praticar, fundamentalmente por quem a lidera, que potenciam o bem-estar dos seus colaboradores, clientes, e público em geral de forma voluntária. As organizações não precisam do governo ou de incentivos externos para criarem e desenvolverem as boas práticas sociais.

As boas práticas envolvem benefícios para a organização e para todos os que a habitam, bem como ao meio ambiente que a rodeia.

Temos vindo a assistir a um novo paradigma: as novas gerações começam a ter essa preocupação na altura de escolher onde trabalhar. Uma empresa que tem preocupações sociais oferece à partida uma mais-valia institucional, financeira, credibilidade aos potenciais colaboradores que outras não oferecem, isto porque trabalhar em empresas com estas práticas, cria energias potenciadoras de bem-estar corporativo.

Ora, este deverá ser um processo contínuo e de melhoria da empresa na sua relação com seus colaboradores, sociedade e parceiros. Estas práticas devem ser embutidas no desenvolvimento sustentável e crescimento responsável da organização.

A maior parte das empresas que adoptam uma postura socialmente responsável, vivem de um crescimento mais sustentável, ganhos de imagem e visibilidade e são menos propícias a conflitos.

Os consumidores, clientes, cidadãos, autoridades públicas, investidores, entre outros, têm dado cada vez mais importância às questões sociais e isto faz com que as empresas se sintam pressionadas em se preocuparem mais com questões sociais e fundamentalmente ambientais.

O bem comum que se adquire com estas práticas sociais é visível no médio e longo prazo. Os colaboradores sentem-se bem fazendo parte de algo maior e as pessoas buscam sentido e significado para o que fazem e para os grupos aos quais pertencem.

Vamos continuar a sonhar em grande em 2020!

Luís Freitas - Sociedade de Contabilidade e Gestão, Lda (Grupo Dupliconta)

