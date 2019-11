A experiência do The Small House por Portugal Continental

Com isto em vista, embarcamos nesta viagem com a vontade de adquirir novos conhecimentos que pudessem ser aplicados na nossa casa.

Como tal, partimos para Portugal Continental, na companhia dos nossos amigos e visitantes, Orlando Sousa e Ricardo Luis, responsáveis e representantes da ProvAromas, uma pequena empresa representante e distribuidora de algumas marcas de vinhos, sediada na Ponta do Sol.

A ida do Orlando e do Ricardo, deveu-se ao convite de algumas quintas de vinhos representadas na ProvAromas. O The Small House, como uma das casas que mais vinhos possui da referida ProvAromas, associou-se à viagem e lá fomos conhecer e aprofundar os nossos conhecimentos na área.

Sendo que o foco da nossa casa não é necessariamente os vinhos, decidimos aproveitar a oportunidade para conhecer pessoalmente algumas das marcas presentes na nossa garrafeira.

Estivemos na FIL (Feira Internacional de Lisboa), onde trocamos experiências, aprofundamos o nosso saber, aprimoramos técnicas e fizemos novas amizades e parcerias. Agradecemos às pessoas que nos proporcionaram esta oportunidade e a todas as outras envolvidas nesta experiência gratificante.

Por cá, começamos a introduzir os novos conhecimentos e tivemos uma semana atarefada e cheia de experiências. E brevemente apresentaremos novidades!

