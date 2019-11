A ceia de São Martinho é no Reguilha Bar!

No próximo dia 8 de novembro iremos festejar o São Martinho como manda a tradição: com castanhas, bacalhau, salada e batatas. Se quiser cear connosco terá de fazer a sua reserva através do telefone 964 397 572. Para além da ceia, nesta mesma noite teremos karaoke a partir das 21 horas, com o Dj Carlos Gomes aos comandos de mais uma noite fantástica. Ceie connosco e atreva-se a mostrar os seus dotes musicais.

Os próximos dois meses prometem ser muito animados no Reguilha Bar e para além das noites temáticas, fique a saber que no dia 13 de dezembro estaremos a recolher donativos que reverterão para o Centro de Actividades Ocupacionais de Santa Cruz Camacha (CAO). Se puder dar uma ajudinha, nós agradecemos!

No dia 14 de dezembro iremos realizar o nosso jantar de Natal e, obviamente, contaremos com a sua presença. Faça a sua reserva o quanto antes, porque só temos 7 lugares disponíveis!

Para o dia 16 de dezembro está prometido o Festival da Poncha! Teremos ao seu dispor 17 variedades de poncha e, claro, a música não irá faltar!

Esperamos por si!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Facebook

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.