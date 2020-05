‘Visitas cantadas’ nos solares com Tiago Sena Silva e Lidiane Dualibi

O Solar de São Cristóvão, localizado no Sítio do Caramanchão, em Machico, e o Solar do Aposento, situado na Ponta Delgada, em São Vicente, são os novos ‘cenários’ do projecto ‘visitas cantadas’ organizado pelo Governo Regional, que contou com duas figuras ligadas à música.

Coube a Lidiane Dualibi, a visita cantada ao Solar de São Cristóvão, em Machico. Cantora e compositora, nascida no Brasil, actuou ao lado de grandes nomes da música popular brasileira, como Gilberto Gil e Rosa Passos. Depois do seu primeiro CD, o ‘Abraço da Terra’, participou em várias colectâneas musicais como no ‘Mato Grosso do Som e Talento Latino’ e marcou presença em 2019, como júri, no concurso ‘Madeira a Cantar’. Actualmente, reúne grandes músicos como Nuno Filipe, Norberto Gonçalves da Cruz e Jorge Maggiore, inseridos no projecto ‘Bossa Livre’.

Tiago Sena Silva foi o artista convidado para apresentar o Solar do Aposento, tradicional casa madeirense abastada da Ponta Delgada, em São Vicente. Foi no interior e exterior deste Solar, que o madeirense interpretou duas músicas em português.

Refira-se que Tiago Sena Silva nasceu em Santana, em 1993 e apesar de sempre ter ouvido muita música, o primeiro contacto com os palcos surgiu apenas aos 16 anos, quando entra para o Clube Rock da escola.

Quando a banda se separa e, por ter uma grande vontade de continuar a tocar e a fazer as suas próprias versões, começa a aprender os primeiros acordes na guitarra com a ajuda da Internet, através de ‘covers’, dando os primeiros concertos acústicos a solo.

Mais tarde, apesar de nunca deixar de parte a vertente acústica, o rock volta a estar presente com o projecto ‘Jamie & The Marx’ e acaba por percorrer grandes palcos um pouco por toda a ilha. Em 2015 venceu o passatempo MEO Like Music que o levou ao Campo Pequeno para cantar com o João Pedro Pais e em 2017 foi o único representante da Madeira no The Voice Portugal.

Completou o 8.º grau de canto das RSL Awards no Estúdio 21, participou nos musicais ‘Grito de Esperança’, ‘O Ano da Morte de Ricardo Reis’ e ‘Snow Queen’. Recentemente foi um dos cantores residentes no show ‘It Takes Two - The Greatest Duets’, no Casino da Madeira’

A estreia de ‘Visitas Cantadas’ está marcada para 20 de Maio, em todas as plataformas digitais dos museus, bem como no canal Youtube, ‘Cultura Madeira, em:

https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ

Solar de são Cristóvão

O Solar de São Cristóvão, localizado no Sítio do Caramanchão, em Machico, foi doado à Região Autónoma da Madeira, em março de 1987 por Carlos Cristóvão, último herdeiro do solar, nascido no Funchal e falecido em 1998. Foi uma das figuras marcantes da cultura machiquense. Poeta, romancista, escreveu peças de teatro e, entre as suas obras, destaca-se o “Elucidário de Machico”, cuja primeira edição foi publicada em 1981.

O Solar, exemplar raro de arquitetura senhorial, e que permaneceu na mesma linhagem desde a sua fundação, sofreu algumas transformações, tendo sido construídas instalações sanitárias, atelier, biblioteca, quartos, onde outrora havia lojas e adega. A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, iniciou o processo de restauro do solar em 2000, e está atualmente classificado como Imóvel de Valor Local.

Casa do Aposento

A Casa do Aposento era propriedade de Maria Hilária Diniz Abreu de Freitas (1913-2003) e que legou, por testamento à Região Autónoma da Madeira, a Casa do Aposento com seu recheio, para ser instalada uma estrutura museológica, dando a conhecer as suas coleções artísticas a todos os visitantes, curiosos das tradições do norte da Madeira e de Ponta Delgada.

À apresentação inaugural das coleções do Aposento, foram adicionadas peças provindas das colecções do Museu Quinta das Cruzes, para uma mais coerente harmonização de períodos estilísticos, e reforçar a dimensão de casa ao gosto madeirense do século XIX e de boa parte do século XX.

O Solar do Aposento foi classificado como imóvel de valor cultural local em 1993 e em 2001, como imóvel de interesse municipal.