Tema do Dia dos Museus apela à “integração e encontro” em tempos de individualismo

O Dia Internacional dos Museus, no dia 18, vai sublinhar o seu papel como lugares “de integração e encontro num quadro de crise que está a gerar distância e individualismo”, segundo fonte do Conselho Internacional de Museus (ICOM).

“Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão” foi o tema proposto para 2020, por este organismo internacional, que promove as comemorações do Dia Internacional dos Museus, em 18 de Maio, desde 1977, para reforçar os laços dos museus com a sociedade.

Contactado pela agência Lusa, Luís Raposo, presidente do ICOM Europa, apontou que o tema é normalmente escolhido com um a dois anos de antecedência, e “ninguém esperava este quadro de crise devido à pandemia” covid-19.

“O tema deste ano estava mais virado para a reflexão sobre as minorias, e a importância dos museus como lugares que promovem a igualdade, tolerância e inclusão de todos, independentemente da sua nacionalidade, etnia, género ou crença religiosa”, explicou.

Com as restrições sanitárias exigidas pelas autoridades para conter a pandemia, todos os museus e monumentos foram encerrados ao público, em Portugal, no dia 14 de Março, e têm reabertura prevista exactamente para dia 18 de Maio, de acordo com o Plano de Desconfinamento aprovado pelo Governo há uma semana.

Neste cenário, o tema mantém-se, segundo Luís Raposo, mas com uma nova interpretação, que “aponta para a dimensão dos museus como espaços de integração e de encontro para todos”.

“Vivemos um tempo de crise que está a potenciar o distanciamento entre as pessoas, a divisão, a desconfiança e individualismo”, avaliou o arqueólogo.

Para Luís Raposo, “esta tendência também está a ser aumentada pelas tecnologias, com as pessoas confinadas a ver um mundo que não é totalmente real, mas digital”.

Num texto sobre a data, publicado ‘online’, o ICOM sublinha que a adesão às celebrações tem vindo a aumentar nos últimos anos.

No ano passado, mais de 37 mil museus de 158 países participaram no evento, organizando programações que envolvem habitualmente visitas guiadas, concertos, teatro, cinema, abertura dos espaços das reservas, lançamento de livros, recriações históricas e conferências.

O objectivo do Dia Internacional dos Museus é chamar a atenção para os museus como espaços que guardam, estudam e expõem o património da Humanidade, mas também como “agentes de mudança, intercâmbio cultural, enriquecimento de culturas e desenvolvimento de entendimento mútuo, cooperação e paz entre os povos”.

Portugal entrou no domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março, no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

Esta nova fase prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância activa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19 em 26.715 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, divulgado hoje.