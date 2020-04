Summer Opening adiado para Setembro

A organização do Summer Opening decidiu adiar o evento para os dias 10, 11 e 12 de Setembro de 2020 “devido à conjuntura resultante do surto de covid-19”, informa a Puppetry Productions sobre o certame que estava inicialmente programado para os dias 23, 24 e 25 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Em comunicado, a produtora explica que no topo das prioridades “estará sempre a salvaguarda da segurança e bem estar do público, artistas e todos os envolvidos na realização do evento”, e como tal irá agir “sempre em conformidade com as indicações das autoridades competentes”.

“A alteração de datas é uma decisão consensual entre todos os artistas confirmados, apoios institucionais e principais patrocinadores”, ressalva ainda a organização de um dos maiores festivais de Verão da Madeira.

Ainda segundo a nota presente no site do Summer Opening, os bilhetes já comprados são automaticamente válidos para as novas datas, não sendo necessária qualquer troca. Em caso de indisponibilidade, o reembolso poderá ser feito no ponto de venda onde foi adquirido, contudo, a organização sugere que o mesmo seja cedido a outra pessoa não penalizando assim a organização do evento.

“A nossa vontade de festejar o regresso à normalidade é enorme e estamos certos de que a celebração será ainda mais intensa. Contamos com o apoio de todos, de 10 a 12 de Setembro, todos ao parque!”, conclui.