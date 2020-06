O período alargado de renovações de matrícula para os cursos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, termina no próximo dia 7 de Junho, para as inscrições on-line através do site oficial da instituição, ou presencialmente, até 5 de Junho, na sede ou em qualquer polo e núcleo da escola.

O Conservatório informa ainda que, para os novos alunos, será definida brevemente uma 2.ª fase para as vagas restantes. À semelhança de anos anteriores, estas vagas irão contemplar o Ensino Artístico Especializado, o Ensino Profissional, os Cursos Livres em Artes e o Curso de Jazz.

Estando na recta final deste atípico ano lectivo e em preparações para o próximo, a iniciar-se em Setembro, o Conservatório considera que esta fase de covid-19 foi “um desafio superado”, e assegura que terá “condições para continuar a assumir algumas práticas artísticas diferenciadas das do passado, se tal for considerado necessário”, sublinha um comunicado da escola.

A instituição refere igualmente que “este desafio poderá até ser um marco para, futuramente, se poderem apresentar outro tipo de projectos, mais inovadores”.

Perto de iniciar um conceituado período festivo, já que no ano lectivo de 2020-2021 irão ser celebrados os 75 anos desta prestigiada instituição artística da Madeira, o Conservatório reforça a “importância da formação artística das nossas crianças e jovens”.

O Conservatório deixa ainda uma mensagem de confiança a todos os pais e encarregados de educação que possam ter dúvidas sobre a manutenção dos seus filhos para o próximo ano lectivo, insistindo que “todos os professores e funcionários estão empenhados em cumprir todas as regras e condições de segurança exigidas”.