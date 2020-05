O recinto musical Hollywood Bowl, em Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos), cancelou hoje a temporada inteira de 2020, na sequência da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus, e ficará sem concertos pela primeira vez em 98 anos.

“É com tristeza que partilhamos que, pela primeira vez em quase um século de história, a Hollywood Bowl vai estar em silêncio durante o verão. Em resposta às últimas directrizes das autoridades sanitárias e num esforço de proteger os nossos artistas, público, funcionários e comunidade da propagação da covid-19, vamos cancelar a temporada de 2020”, explicita o comunicado divulgado pela Orquestra Filarmónica de Los Angeles -- que gere o espaço -, consultado pela Lusa.

O encerramento deste recinto musical engloba “os concertos calendarizados desde 6 de Junho até 26 de Setembro”.

O espaço, com capacidade para mais de 17.480 espectadores, incluía no calendário concertos de Bob Dylan, Janelle Monáe, Brandi Carlile, Ozzy Osbourne, Diana Ross, Jamie Cullum, Sheryl Crow, Pet Shop Boys, The Beach Boys, Chick Corea, Rubén Blades, Backstreet Boys e James Blake.

A Orquestra Filarmónica de Los Angeles adiantou ainda o encerramento da Walt Disney Concert Hall.

O Teatro Bolshoi, em Moscovo, capital da Rússia, também anunciou hoje que vai estar encerrado a partir de 1 de Junho, por causa da pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

“Depois de termos falado entre nós e avaliado a situação, decidimos que a temporada 244 terá de ser dada por terminada por agora”, explicou o director do teatro moscovita, Vladimir Urin, citado pela agência de notícias russa TASS.

O responsável explicou que todos os funcionários vão para casa de férias enquanto perdurar a situação pandémica.

“Não acredito que alguém se aventure agora a prognosticar o que vai acontecer mais tarde”, acrescentou Urin, expressando, contudo, o desejo de poder começar a pensar na retoma da actividade em Julho.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 294 mil mortos e infectou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A Rússia registou 2.212 óbitos e é o segundo país do mundo com mais infecções (mais de 232 mil), atrás dos Estados Unidos, que têm mais de 1,3 milhões de infectados e 83.249 mortos.