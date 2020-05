Projecto ‘Visitas Cantadas’ já chegou ao centro Cultural John dos Passos

O projecto ‘Visitas Cantadas’ já chegou à Ponta do Sol, através do Centro Cultural John dos Passos, que foi palco de uma visita protagonizada por Marta Rodrigues. A artista visitou o espaço enquanto interpretava dois temas musicais.

Marta Rodrigues começou a cantar depois de ter participado no concurso ‘Funchal a Cantar’. A partir daí, abriram-se portas para a hotelaria, tendo apostado em “algumas formações de canto”, enveredando pela área de animação turística. Actualmente trabalha como coordenadora de animação de uma unidade hoteleira do Funchal.

As fotos e vídeos promocionais dos artistas convidados que dão voz a esta iniciativa, com estreia marcada para 20 de Maio, estão disponíveis nas plataformas digitais dos museus e da Direcção Regional da Cultura, bem como no canal youtube ‘Cultura Madeira’.

Centro Cultural John Dos Passos

Inaugurado a 20 de Setembro de 2004, com a presença de Lucy Dos Passos Coggin, Rodney Coggin e Lara Dos Passos Coggin, filha, genro e neta do escritor americano descendente de um imigrante da Ponta do Sol.

O imóvel foi adquirido pelo Governo Regional da Madeira em 1996. a Maria Amália Pitta Telles, herdeira e última proprietária da Villa Passos, tendo sido objecto de um delicado processo de recuperação, mantendo a traça original dos finais dos anos 30.

Construído na primeira metade do século XIX, o edifício constitui um “ex libris” do património edificado e histórico da vila. Constituído pela Casa-Mãe, a Biblioteca, com 6.000 livros, todos resultantes de doações de diversas entidades públicas, nomeadamente da Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa, entre outros, e de particulares como Lucy dos Passos Coggin, filha do escritor John Dos Passos e Maria do Carmo da Cunha Santos, principal doadora.

Fazem também parte do Centro Cultural, a Sala de Reservados, onde é possível consultar as obras bibliográficas do escritor; o Quarto de dormir, a cozinha e ao auditório.

John Dos Passos, nascido em Chicago em 1896, neto de um pontassolense, ao longo da sua vida sempre mostrou interesse e orgulho nas suas raízes madeirenses tendo visitado a ilha da Madeira em 1905, 1921 e em 1960. O seu último livro intitulado ‘The Portugal story: three centuries of exploration and discovery’ é precisamente um tributo às suas origens.

John Dos Passos foi também pintor. Ao longo da sua vida pintou cerca de 400 obras de arte, na sua maioria aguarelas. Antes de ingressar no Curso de Letras, Dos Passos estudou arte, fez vários esboços, desenhos, pinturas e aguarelas, influenciado por vários movimentos artísticos.

Realizou algumas exposições no National Arts Club e no Whitney Studio Club, sendo que algumas capas dos seus livros foram ilustradas pelo próprio John Dos Passos.

Em 2001, foi inaugurada uma exposição intitulada “A Arte em John Dos Passos” na Queens Barough Library em Nova Iorque, com 80 exemplares de obras do artista.