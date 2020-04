Programa de ‘Estágios de Verão’ com período de inscrições alargado

As inscrições ao programa ‘Estágios de Verão’ foram alargadas até 15 de Maio. Uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, que proporciona aos jovens uma experiência na sua área de formação curricular.

Podem participar todos os jovens universitários com idade máxima de 30 anos, desde que tenham domicílio fiscal na RAM.

Os estágios têm a duração de um mês, numa entidade à escolha do estudante, entre os meses de Julho e Setembro.

As entidades, sejam públicas ou privadas, não têm qualquer encargo.

Os participantes no programa têm direito a uma bolsa mensal de 500,00 euros, um seguro de acidentes pessoais e um certificado de participação.

Todo o processo de candidatura é on-line, pelo que a Direcção Regional de Juventude aconselha que sejam adoptadas as medidas de contenção, do actual estado de emergência. O regulamento e respectivas informações adicionais podem ser consultados em www.madeira.gov.pt/drj.

Podem ainda ser esclarecidas todas as dúvidas através do email [email protected] ou pelo telefone 291 203830, entre as 10 e as 16 horas.