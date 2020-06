Ordem dos Arquitectos lança do guia de arquitectura do Funchal do século XX

No próximo dia 9 de Junho, a Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos irá lançar o ‘Guia de Arquitectura do Funchal Século XX | 15 obras essenciais’.

Um projecto que pretende, através da selecção de “15 obras notáveis”, “suprir uma falta gritante no domínio da divulgação do património arquitectónico e urbanístico do Funchal, cidade que, no decurso do século XX, se viu enriquecida por um conjunto de edifícios e operações urbanísticas de assinalável qualidade”, explcia a direcção num comunicado dirigido à imprensa.

Neste guia, da autoria dos arquitectos Maria Daniela Alcântara e Rui Campos Matos, os interessados poderão encontrar a informação básica sobre cada obra: localização, autoria, datas de projecto, datas de construção e um pequeno texto crítico onde ela é contextualizada.

O lançamento, será transmitido em directo, pelas 16 horas, na página do Facebook da Ordem, com apresentação do arquitecto e professor Michel Toussaint, autor do ‘Guia de Arquitectura de Lisboa’.