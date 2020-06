A iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, “em viagem” comentada, continua a apresentar, através de vídeo, as obras que fizeram parte da exposição “em viagem”, em que participaram 22 artistas plásticos madeirenses.

Nesta quinta-feira, Márcia de Sousa comenta o trabalho de Ricardo Barbeito, ‘Furry Tales’, de 2019.

Márcia de Sousa, licenciada em Artes Plásticas, variante Pintura, via científica (pré-Bolonha), pela Universidade da Madeira, com Pós-Graduação em Conservação e Restauro do Património Cultural, pela Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa e detentora de um Mestrado em Ensino das Artes Visuais, 3.º Ciclo e Secundário, pela Universidade da Madeira. É doutoranda no Curso de Doutoramento em Museologia da Universidade Lusófona e investigadora associada do CeiED.

Dirige desde 2017 do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, instituição que coordenava desde novembro de 2016.

Exerce funções na área da museologia desde 2005 como técnica superior, responsável pela coordenação dos departamentos pedagógicos, de conservação e inventário do Museu de Arte Contemporânea do Funchal, actual (MUDAS.Museu), tendo acompanhado os processos de transferência de espólio e a implementação do actual Museu na Calheta. Colabora tecnicamente na preparação dos projectos apresentados pelo Museu desde 2005. Colaborou e assessorou tecnicamente dezenas de exposições da referida instituição tendo também a seu cargo a curadoria de alguns desses projectos.

Tem participado como prelectora em conferências e palestras relacionadas no campo das artes plásticas e ensino das artes.

Ricardo Barbeito, nasceu no Funchal em 1979, é licenciado em Artes Plásticas pela Universidade da Madeira, possui mestrado em Arte e Património.

Em 2012 integrou o projecto Red Bull House of Art, em Lisboa, com o projecto ‘PELE & URSO’. Desenvolve o seu trabalho artístico entre o desenho e a instalação.