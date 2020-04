Os serviços educativos do Museu Etnográfico da Madeira, tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, acaba de lançar uma nova rubrica lúdico-pedagógica direccionada às famílias para celebrar a época da Páscoa.

‘Queres saber fazer?’ pretende continuar o trabalho desenvolvido no atelier e jardim do museu, situado na Ribeira Brava, no âmbito do projecto ‘OTL, Museu, Espaço de Lazer’.

Esta actividade, pensada para a Páscoa, pretende dar a conhecer o significado e como se faziam, tradicionalmente, os ovos da Páscoa, transmitindo, desta forma, o ‘saber-fazer’, passado de geração em geração. De acordo com a pesquisa recolhida pelo Museu Etnográfico da Madeira, os ovos da Páscoa eram coloridos com produtos naturais que davam aos ovos as cores pretendidas.

Assim, basta adicionar na água cebola para castanho claro; café para castanho escuro, violetas secas para roxo e raízes de ruivinha para vermelho, entre outros.

Com o apoio de um cartaz elucidativo, o museu explica às crianças os passos necessários para que possam colorir os seus ovos da Páscoa.

Simultaneamente, o Museu de Fotografia da Madeira lança um apelo à criatividade das famílias, através de uma fotografia do século XIX de João Francisco Camacho, onde se vislumbra uma criança a eclodir um ovo.

Os interessados apenas terão de imprimir a imagem e recriá-la, de acordo com a imaginação, obtendo assim um postal alusivo à Páscoa. Cada participante deverá fotografar o postal e publicá-lo no facebook do museu, na publicação do cartaz.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura considera que, mais do que nunca, os museus “devem manter uma ligação com o público em geral, dando oportunidade à população, de um contacto mais personalizado”, já que os trabalhos são divulgados nas diferentes plataformas digitais, manifestando-se desta forma, a interacção entre a comunidade e as equipas que preparam, com rigor e criatividade, os workshops online.

Eduardo Jesus considera que esta é uma das facetas em que os museus estão a apostar, colocando online, os seus acervos e mobilizando a comunidade para estes e outros projectos que possam surgir, sempre com o intuito de “elevar o grau de pesquisa e interesse pela cultura”.