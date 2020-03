Mega Hits lança ‘Home Music Sessions’ com artistas nacionais

A Mega Hits em período de quarentena está ainda mais perto dos seus ouvintes e, com o contributo dos seus artistas favoritos, lança o ‘Home Music Sessions’.

O ‘Home Music Sessions’ vai permitir que, neste período que deve ser de recolhimento para todos, os ouvintes possam estar live com os seus animadores e com os seus artistas preferidos, a partir de suas casas, em sessões com muita música! O live stream será a partir do Instagram da Meha Hits com os artistas a não deixarem que o momento de quarentena os impeça de estar perto dos fãs.

A Mega Hits reforça desta forma o seu posicionamento na música portuguesa e nos imensos talentos que tem vindo a descobrir e a apostar, posicionando-se com conteúdos cada vez mais relevantes.

Confirmados estão: Agir, April, Bárbara Bandeira, Biya, Carolina Deslandes, Ivo Lucas, MAR, Paulo Sousa, Pedro Gonçalves e Ella Nor.

Alinhamento dos ‘Home Music Sessions’:

Carolina Deslandes – sábado 14 de março, 14h

April - domingo 15 de março, 18h

Ivo Lucas - domingo 15 de março, 19h

Paulo Sousa - segunda-feira 16 de março , 11h30

Pedro Gonçalves - terça-feira 17 de março, 11h30

Agir - quarta-feira 18 de março, 19h

Ella Nor – quinta-feira 19 de março, 18h

Biya – domingo 22 de março, 17h

MAR – quinta-feira 26 de março, 18h

Bárbara Bandeira – sexta-feira 27 de março, 18h