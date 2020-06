Mau tempo na Madeira e Porto Santo adia reabertura de espaços de diversão nocturna

O mau tempo que se faz sentir esta sexta-feira na Região Autónoma da Madeira adiou a reabertura de espaços de diversão nocturna, casos das Vespas no Funchal que iriam abrir em formato esplanada/bar às 18 horas (e música com o DJ Hernandez a partir das 22 horas) e do Taskaki no Porto Santo que tinha prevista para hoje uma festa com a selecção musical do DJ Sil (Sílvio Freitas).

Assim, os espaços adiaram para o sábado os seus programas de reabertura e animação, com garantia de música e convívio, cumprindo sempre as regras de segurança devido à covid-19.