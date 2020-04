Marca de Água assinala Dia dos Monumentos e Sítios e Dia Internacional dos Museus ‘online’

A Galeria Marca de Água prepara-se para assinalar Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e o Dia Internacional dos Museus, comemorados nos próximos dias 18 de Abril e 18 de Maio, respectivamente.

Para este efeito a galeria lançou desde o início do mês uma exposição online, que a partir de amanhã poderá ser vista sob forma de vídeo, possibilitando deste modo uma visita virtual temática ao espaço físico da galeria, estabelecendo uma narrativa entre a exposição ‘Momentos’, da autoria do fotojornalista Português Fernando Ricardo e uma revisitação de 50 anos de memórias do património território português.

Dia Internacional dos Monumentos e Sitios assinalado com visita virtual

A nova iniciativa da Marca de Água – visita virtual – que decorrerá nos próximos dias 16,17 e 18 de Abril, está inserida na programação oficial do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, coordenado pela Direcção Geral do Património Cultural - DGPC do Ministério da Cultura, com quem a Marca de Água reitera colaboração pelos segundo ano consecutivo.

No sítio da DGPC, está disponível desde ontem, a divulgação da iniciativa da Galeria Marca de Água. Pode-se ler na nota introdutória disponibilizada no site que “em ‘Momentos’ podemos realizar uma recoleção de memórias sobre o Património material e imaterial português, percorrendo de norte a sul do país monumentos e sítios que marcam a história da identitária do território Português. Desde a Baixa Pombalina, à arquitectura moderna e à arquitetura tradicional e popular transmontana, as fotografias denotam trajetos e espaços habitados e vivências das quais se emanam costumes e tradições”.

De referir que o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi instituído em 18 de Abril de 1982 pelo ICOMOS e aprovado pela UNESCO no ano seguinte. A partir de então, esta data comemorativa tem vindo a oferecer a oportunidade de aumentar a consciência pública relativamente à diversidade do património e aos esforços necessários para o proteger e conservar, permitindo, ainda, chamar a atenção para a sua vulnerabilidade.

Dia Internacional dos Museus assinalado com concurso e conferência

A Marca de Água prepara-se para assinalar também o Dia Internacional dos Museus, data que é coincidente com o 3.º Aniversário da galeria.

Por essa razão lançou um concurso online de desenho, destinado a todos os alunos do ensino básico, 1º, 2º e 3º ciclo e do ensino secundário, 10º, 11º e 12º, ou equivalentes, de todo o país, que queiram desenvolver trabalhos interpretativos das obras fotográficas da autoria do fotojornalista Português Fernando Ricardo, patentes na exposição ‘Momentos’ e que pode ser vista nas redes sociais da galeria.

Os vencedores por cada ciclo de ensino, terão direito a prémios didácticos, livros e material escolar e a publicação dos seus desenhos nas redes sociais.

Os alunos ou os professores, ou encarregados de educação poderão enviar as imagens dos desenhos realizados por mensagem, para o Facebook da galeria. As imagens terão de ser enviadas até às 12 horas, do dia 16 de Maio, sendo que o júri irá reunir no dia seguinte, para apreciação dos trabalhos. Os vencedores, por ciclos de ensino, serão revelados no dia 18 de Maio.

A Marca de Água revela ainda que, Raquel Fraga, directora artística da Marca de Água, Diogo Goes, curador e Fernando Ricardo, artista e consultor da galeria e uma outra personalidade a designar, serão os membros do júri.

Também para assinalar o Dia Internacional dos Museus, a Marca de Água participará numa conferência virtual, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, no dia 15 de Maio, pelas 18 horas. A conversa intitulada ‘Museus em Reinvenção’, integra a programação da iniciativa ‘A Cultura que nos une’ e será transmitida através das plataformas online do município. A conversa será transmitida em directo, a partir do Facebook e Instagram da Câmara Municipal do Funchal.

Participarão nesta conversa, a historiadora e directora artística Raquel Fraga e de Diogo Goes, professor do ensino superior e curador, ambos em representação da Marca de Água; e Esmeralda Lourenço, directora do Museu Henrique e Francisco Franco; Márcia de Sousa, directora do MUDAS; Lidia Goes Ferreira, directora do Museu Etnográfico da Madeira e Madalena Nunes, vereadora com o Pelouro da Cultura, da Câmara Municipal do Funchal.

Raquel Fraga agradece ao Ministério da Cultura e à Câmara Municipal do Funchal, pelo “contínuo reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela galeria”. “É nossa preocupação, demonstrar a importância que a Arte desempenha na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. Por essa razão, todas as iniciativas da Marca de Água, pretendem demonstrar a responsabilidade social da galeria e a sua vocação de actuar na comunidade em que se insere”, acrescenta Raquel Fraga.