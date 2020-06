Madeira Story Centre reabre hoje ao público

O Madeira Story Centre -- museu que conta toda a história da Madeira. situado na zona velha da cidade do Funchal -- reabriu esta quinta-feira, dia 4 de Junho, ao início da manhã.

O espaço, que esteve encerrado de acordo com as normas do Governo Regional devido à pandemia de covid-19, foi alvo de limpeza e desinfecção durante este período de encerramento, pelo que, segundo um comunicado do museu, oferece nesta altura “total segurança, higiene e conforto”.

Além do museu propriamente dito, o Madeira Story Centre possui ainda uma ampla Loja de Artesanato com artigos regionais, situada no rés-do-chão, e um restaurante, no terraço do edifício.