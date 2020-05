Guitarra de Kurt Cobain usada no ‘Unplugged’ dos Nirvana vai ser leiloada

A guitarra que Kurt Cobain usou durante a gravação do “MTV Unplugged”, em 1993, vai a leilão em junho, com um valor de base estimado em um milhão de dólares (cerca de 924 mil euros), anunciou a leiloeira.

A guitarra acústica que o vocalista dos Nirvana utilizou naquela que se tornaria uma das atuação mais conhecidas da banda, uma Martin D-18E, de 1959, vai estar em destaque no leilão “ícones da música”, que se realizará em Beverly Hills e ao vivo na Internet, no site da Julien’s, nos dias 19 e 20 de junho, segundo a leiloeira.

A banda de rock norte-americana cresceu muito rapidamente, entre a data de formação, em 1987, e o auge da fama, alcançado em 1991, tendo decorrido apenas dois anos desde esse momento até ao seu aparecimento no “MTV Unplugged”, a 18 de novembro de 1993.

Naquela atuação, Kurt Cobain escolheu a sua Martin D-18E, para pintar aquilo que a Rolling Stone apelidou de “o seu último autorretrato”. O músico morreu cinco meses depois.

A atuação acústica dos Nirvana nessa noite produziu um dos álbuns ao vivo mais vendidos de todos os tempos, “MTV Unplugged in New York”.

Excertos desse álbum viriam a tornar-se as versões mais célebres e características das músicas dos Nirvana.

O “MTV Unplugged in New York” estreou-se em primeiro lugar na Billboard, nos Estados Unidos, e é consistentemente classificado entre os dez melhores álbuns ao vivo de todos os tempos.

O vocalista dos Nirvana era conhecido por esmagar guitarras em palco e causar estragos com instrumentos utilizados pela banda nas suas atuações ao vivo.

Em contraste, depois de conduzir a última música da sua atuação no “MTV Unplugged”, Kurt Cobain manteve a sua guitarra Martin D-18E com reverência e no final voltou a colocá-la cuidadosamente no seu suporte, deixando-a no centro do palco enquanto se afastava.

Uma vez que o leilão vai decorrer ao vivo na Internet, através da página da leiloeira, a guitarra poderá ser licitada pessoalmente ou ‘online’.

De acordo com a imprensa internacional, o valor base de licitação da guitarra rondará o milhão de dólares norte-americanos.

A leiloeira especifica que a guitarra será vendida juntamente com o seu estojo original, decorado por Kurt Cobain com um folheto do álbum da banda de punk rock Poison Idea de 1990, “Feel the Darkness”.

A pega do estojo da guitarra tem também três talões de bilhetes de recolha de bagagem, juntamente com um autocolante da Alaska Airlines colado na mala.

O compartimento de armazenamento da mala contém também o pacote semi-usado por Cobain de cordas para guitarra Martin, três palhetas e uma bolsa de camurça decorada com três mini talhares de prata (uma colher, um garfo e uma faca).