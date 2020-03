Festival on-line ‘Talentos em Casa’ junta vários artistas madeirenses ligados à música, dança e djing

Está aí mais um festival on.line que reúne música, dança e djing. Chama-se ‘Talentos em Casa’ e irá decorrer nos dias 10 e 11 de Abril. A organização está a cargo do youtuber e cantor madeirense Kikos, nome artístico de Francisco Catanho.

As actuações decorrem durante meia hora, em directo na conta pessoal de Instragram de cada participante. No primeiro dia do festival, a 10 de Abril, o concerto será dado, pelas 16 horas, por Vítor VBP. Já, pelas 16h30, sobe ao palco Isabel Gonçalves e às 17 horas é a vez de actuar Suh. Segue-se, pelas 17h30, Francis Cardoso e às 18h15 o DJ Fumiga estará na cabina de som.

No segundo dia do festival, a 11 de Abril, os espectáculos começam, pelas 16 horas, com a selecção musical do DJ Teixeira. De seguida, pelas 16h30, actua PBrezzy e às 17 horas é a vez de subir ao palco o youtuber e cantor Kikos. Já, pelas 17h45, a actuação será de Yvonne Cardoso e às 18h30 actua Alice Fernandes. Às 19h15, o concerto será de Vítor Sousa.

De acordo com o organizador do festival, até à data apenas existem estes artistas confirmados, mas o evento pode se estender no tempo, caso mais artistas demonstrem interesse em participar no festival.

O objectivo do ‘Talentos em Casa’ é entreter as pessoas neste período de quarentena e de isolamento social devido à covid-19.

Agenda

10 de Abril

16h – 16h30 – Vítor VBP

16h30 – 17h – Isabel Gonçalves

17h – 17h30 – Suh

17h30 – 18h15 – Francis Cardoso ( Hip Hop Comercial)

18h15 – 19h00 – Dj Fumiga

19h00 – 19h45 – Eduardo Kizomba Class

11 de Abril

16h – 16h30 - Dj Teixeira

16h30 – 17h – PBrezzy

17h – 17h45 – Kikos

17h45 – 18h30 – Yvonne Cardoso

18h30 – 19h15 – Alice Fernandes

19h 15 – 19h45 – Vítor Sousa