Fátima Lopes é Personalidade de Confiança 2020 pelas Selecções do Reader’s Digest

Fátima Lopes acaba de ser distinguida pela revista Selecções do Reader´s Digest como a Personalidade de Confiança 2020 na área da moda. Um prémio que recebe pelo segundo ano consecutivo, fruto de escolha genuína do público e que, por isso, tem um “sabor especial”, refere ao DIÁRIO.

Com cerca de 48% dos votos, a criadora madeirense diz que é “um alento” perceber que a sua marca continua a ser a preferida do público português. “Para além de fazer bem ao ego e à alma, dá-me vontade de agradecer a quem votou, pois quando os prémios vêm directamente do público, têm mais valor. São genuínos, directos e verdadeiros e por isso, agradeço de coração a todas as pessoas que votaram”, refere Fátima Lopes, recordando que um prémio atribuído sem a presença de júris, não tem “manipulações nem favorecimentos”.

Por isso, fazer parte desta restrita lista de vencedores das várias áreas - 12 no total - é “motivo de muito orgulho”, sustenta.

O prémio simboliza também que a marca Fátima Lopes, criada há 27 anos e meio, está no bom caminho e continua a ser bem vista pelo público. “Costumo dizer que não é difícil fazer uma marca, difícil é conseguir mantê-la e é bom perceber que ao fim destes anos todos, a marca tem bom nome, está bem vista e conseguiu impor-se no mercado pela qualidade”, refere a designer que aponta para os 48% dos votos como motivo de “orgulho”.

Recorde-se que os prémios das Selecções do Reader’s Digest incluíram pela primeira vez a categoria da moda em 2019, ano em que Fátima Lopes venceu, voltando a ser agora a escolha do público pelo segundo ano consectitivo.

Ao longo deste ano de 2020, este é o segundo prémio de escolha genuína do público atribuído à criadora madeirense, já que Fátima Lopes recebeu, no mês Fevereiro, o prémio 5 Estrelas, juntamente com Cristiano Ronaldo.