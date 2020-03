Espectáculo dos Irmãos Silva adiado devido ao novo coronavírus

O espectáculo dos youtubers madeirenses Arcanjo e Apolo Silva, mais conhecidos por Irmãos Silva, que se iria realizar a 2 de Maio, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, foi adiado devido ao novo coronavírus.

O evento, anunciado pelo DIÁRIO, que é produzido por João Gouveia, aguarda confirmação de nova data a ser anunciada assim que se justificar.

Entretanto, pode continuar a assistir aos vídeos dos Irmãos Silva no Youtube, alguns dos quais relacionados com a Covid-19 em jeito de alerta para que os seus seguidores e o público geral cumpram com as regras estipuladas pelas autoridades regionais (veja o vídeo).

Recorde-se que os youtubers madeirenses têm cerca de 14 mil subscritores.